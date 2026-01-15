Комендантский час не будут сокращать после введения в Украине режима чрезвычайной ситуации в сфере энергетики.

Такое уточнение слов президента Украины Владимира Зеленского по поводу пересмотра правил действия комендантского часа на время холодов дал вице-премьер-министр Алексей Кулеба в своём Telegram-канале.

При этом, по его заверению, ночью во время воздушной тревоги гражданам разрешат ходить в пункты несокрушимости во время длительных отключений света и тепла как в укрытие.

"Подчеркиваю: режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений безопасности. Речь идет о возможных временных и точечных исключениях, которые позволят обеспечить бесперебойную работу объектов критического жизнеобеспечения, дать людям возможность безопасно добраться до пунктов несокрушимости по аналогии с доступом к укрытиям, обеспечить работу учреждений, официально выполняющих функцию пунктов несокрушимости", - написал Кулеба.

Он добавил, что власти готовят обновлённую модель безопасности с акцентом на опорные пункты несокрушимости, которые будут работать круглосуточно, иметь резервное питание, стабильную связь, воду и базовые условия для длительного пребывания людей, в том числе малоподвижных.

Напомним, Зеленский также анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины. Украинские СМИ объяснили, какие ограничения может включать такой режим.

Как переживает блэкаут Киев, мы анализировали в отдельном материале.