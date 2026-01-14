В Киеве самая сложная ситуацию впервые за четыре года полномасштабной войны.

Такое заявление сделал сэр столицы Виталий Кличко по итогам заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором присутствовали руководители департаментов, заместители главы КГГА, главы районов города.

"На сегодняшний день около 400 многоэтажных домов Киева остаются без отопления (из тех шести тысяч, где не было теплоснабжения после массированной атаки 9 января). Части из этих 400 домов подать тепло планируем сегодня к вечеру. Ситуация с теплом на правом берегу уже стабильнее. Более сложная – на левом берегу города. Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается очень сложной. Энергетики работают, делают все что могут. Но сейчас Киев живет по экстренным графикам отключений света. То есть почасовые графики бездействуют", - констатировал Кличко.

Не менее тяжелая ситуация и в области. Так, по сообщениям читателей "Страны", в Бориспольском районе, в частности в Переяславе, еще с 27 декабря действуют аварийные отключения, а с 9 января свет дают примерно на 3 часа после 13 часов отключений.

Между тем премьер-министр Юлия Свириденко с трибуны парламента пообещала Киеву возвращение к графикам отключений света уже завтра вечером, но при условии, если не будет новых российских ударов. Она заявила, что сейчас свет дают примерно на 5 часов после 5 часов без электричества в Шевченковском, частично Подольском, Соломенском, Голосеевском и Печерском районах и на 3-4 часа после 9-10 часов без света в Днепровском, Дарницком, Деснянском, частично Шевченковском и Оболонском районах.

В соцсетях уже опровергают слова Свириденко об отключениях по графику "5 через 5". Так, житель улицы Златопольской в Соломенском районе Кирилл написал, что света и отопления у них на улице нет с 00:30 ночи - то есть уже 17 часов.

Напомним, на днях Свириденко уже обещала быстро восстановить подачу тепла в Киеве. Однако этого не произошло.

Тогда она перенесла срок нормализации работы коммунальных служб на другой день, заявив, что для улучшения ситуации "нужно время".