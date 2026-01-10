Электроснабжение в Киеве восстанавливается. Ранее появившаяся проблема была успешно устранена.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своём Telegram-канале.

"Была проблема на одной из цепей энергосистемы, проблему решили. Электропитание восстанавливается. Это даст возможность снять экстренные отключения и вернуться к графикам. Поскольку ведется работа по ликвидации последствий атаки, ограничения все еще остаются", - заявил Ткаченко.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия Свириденко пообещала до конца дня полное восстановление подачи тепла в Киеве и переход столицы на плановые графики электроснабжения.

"Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск подачи непосредственно в квартиры. Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня. Ситуация с электроэнергией остаётся сложной. Правый берег Киева почти полностью переведён на плановые графики отключений. На Левом берегу пока ещё сохраняются аварийные отключения. Ожидаем переход столицы на плановые графики электроснабжения к концу дня", - пишет Свириденко в своем Telegram-канале.

В свою очередь "Укрэнерго" сообщает, что энергетикам удалось устранить причину аварийных отключений в нескольких областях.

Потребители в Киеве, Киевской, Житомирской и Полтавской областях постепенно возвращаются к почасовым отключениям электроэнергии по графику.

В то же время, как заявляет "Укрэнерго" на левобережье Киевской области и в отдельных районах Киева аварийные отключения будут продолжаться.

Напомним, сегодня ночью РФ обстреляла Киев, Кривой Рог и Днепр, в результате чего зафиксированы перебои с электричеством.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил, что атака на город в ночь на 9 января стала крупнейшей атакой по объектам критической инфраструктуры и системе энергоснабжения столицы.