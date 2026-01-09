Спрогнозировать возвращение плановых графиков отключений электричества в Киеве пока невозможно.

Об этом сообщает энергетическая компания ДТЭК в своём телеграм-канале.

В заявлении говорится, что в ходе вчерашнего массированного удара РФ повреждены критически важные энергообъекты, которые производят и передают электроэнергию. Именно поэтому сейчас нет возможности придерживаться прогнозируемых графиков отключений.

Ситуацию усложняют и погодные условия: морозы приводят к росту потребления электричества, а сваленные деревья, обледенение и заметённые снегом дороги усложняют аварийные работы.

Напомним, премьер Свириденко пообещала, что до конца дня весь Киев вернётся на плановые графики отключений.

Ранее мэр Кличко заявил, что в ночь на 9 января была самая массированная атака РФ на критическую инфраструктуру Киева.

Война в Украине продолжается 1416-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 9 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

В ночь на пятницу РФ нанесла удар из ракетой "Орешник" по Львовской области. Это второй за войну случай применения по целям в Украине нового ракетного комплекса россиян.

Накануне мы подводили итоги 1415-го дня войны. Он отметился блэкаутом в Днепре и области вследствие воздушной атаки. К утру в Днепропетровской области без электричества оставались миллион домохозяйсв, то есть приметно три миллиона человек.

