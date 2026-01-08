В Киеве завтра отключения электроэнергии будут длиться от 6,5 до 10,5 часов в сутки.

Об этом прогнозируют в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

При этом в Киевской городской государственной администрации призывают киевлян завтра без необходимости не передвигаться по городу из-за сложных погодных условий.

Если такой возможности нет, жителей просят отдать предпочтение общественному транспорту, а не собственному авто.

Работодателей также призвали организовать работу в дистанционном режиме.

В Киеве из-за непогоды остановились скоростные трамваи на некоторых маршрутах.

В Киевской области 75 тысячи домохозяйств остались без света из-за непогоды, сообщил сегодня вечером ДТЭК.

Напомним, синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине с 10–11 января, когда температура может опуститься ниже -20 градусов. В связи с этим энергетики предупреждают об ужесточении графиков отключений света.

Ранее мы также писали, что этой ночью Днепр, Кривой Рог и Запорожье после обстрелов остались без света.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в свою очередь также предупреждала, что в Украине начнутся дополнительные перебои с электроснабжением из-за резкого похолодания.