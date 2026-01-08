Отключения света в столице на много часов. Власти Киева призывают не выходить на улицу из-за ухудшения погоды
В Киеве завтра отключения электроэнергии будут длиться от 6,5 до 10,5 часов в сутки.
Об этом прогнозируют в пресс-службе ДТЭК.
Отмечается, что графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме.
При этом в Киевской городской государственной администрации призывают киевлян завтра без необходимости не передвигаться по городу из-за сложных погодных условий.
Если такой возможности нет, жителей просят отдать предпочтение общественному транспорту, а не собственному авто.
Работодателей также призвали организовать работу в дистанционном режиме.
В Киеве из-за непогоды остановились скоростные трамваи на некоторых маршрутах.
В Киевской области 75 тысячи домохозяйств остались без света из-за непогоды, сообщил сегодня вечером ДТЭК.
Напомним, синоптики спрогнозировали резкое похолодание в Украине с 10–11 января, когда температура может опуститься ниже -20 градусов. В связи с этим энергетики предупреждают об ужесточении графиков отключений света.
Ранее мы также писали, что этой ночью Днепр, Кривой Рог и Запорожье после обстрелов остались без света.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в свою очередь также предупреждала, что в Украине начнутся дополнительные перебои с электроснабжением из-за резкого похолодания.