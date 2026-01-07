В Украине дополнительные перебои с электроснабжением из-за резкого похолодания.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своих страницах в соцсетях.

В виду существенных отрицательных температур отключения потребителей могут происходить вне графиков.

"По прогнозам, ночью температура опустится до -20°C, днём – до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и затруднения движения на дорогах", – написала премьер-министр.

Ранее Свириденко пообещала уменьшить отключения света для украинцев.

Напомним, премьер Украины отругала власти Львова за отключение больниц от электроснабжения. Мэр Садовой обвинил в происходящем Кабмин.

