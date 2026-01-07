Свириденко сообщила о причинах новых проблем с электроснабжением в Украине
В Украине дополнительные перебои с электроснабжением из-за резкого похолодания.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своих страницах в соцсетях.
В виду существенных отрицательных температур отключения потребителей могут происходить вне графиков.
"По прогнозам, ночью температура опустится до -20°C, днём – до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и затруднения движения на дорогах", – написала премьер-министр.
Ранее Свириденко пообещала уменьшить отключения света для украинцев.
Напомним, премьер Украины отругала власти Львова за отключение больниц от электроснабжения. Мэр Садовой обвинил в происходящем Кабмин.
