Морозы осложняют работы энергосистемы Украины. Иллюстративное фото – Фейсбук

В Украине дополнительные перебои с электроснабжением из-за резкого похолодания.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своих страницах в соцсетях.

В виду существенных отрицательных температур отключения потребителей могут происходить вне графиков.

"По прогнозам, ночью температура опустится до -20°C, днём – до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и затруднения движения на дорогах", – написала премьер-министр.

Снимок сообщения в соцсети - Юлия Свириденко сообщила об ухудшении условий для энергосистемы Украины на фоне морозов

Ранее Свириденко пообещала уменьшить отключения света для украинцев.

Напомним, премьер Украины отругала власти Львова за отключение больниц от электроснабжения. Мэр Садовой обвинил в происходящем Кабмин.

Война в Украине продолжается 1414-й день. Мы следим за последними новостями среды, 7 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ продвинулась на двух участках Донецкой области: около трассы на Славянск со стороны Бахмута; также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил о продвижении россиян на славянском направлении со стороны Лимана.

