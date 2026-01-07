Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отругала власти Львова за отключение больниц от света. Мэр Львова Андрей Садовой обвинил в этом ее саму.

Соответствующие публикации появились в телеграм-каналах Свириденко и Садового.

Премьер-министр пишет, что Кабинет министров Украины запретил отключать больницы от электроэнергии, поэтому теперь будет проведена "проверка фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности, во Львове".

Мэр Львова Андрей Садовой дает понять, что считает виноватым в этом сам Кабмин. Он заявил, что с утра уже общался со Свириденко.

"Есть понимание проблемы и на уровне города и на уровне страны. Решение "сбалансировать" электроэнергию, фактически приравняв аппараты искусственного дыхания к электрочайникам, было не самым мудрым", - пишет мэр.

На утро части больниц уже вернули свет.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что пересмотр критически важных для экономики в период военного положения объектов выявил возможность высвободить не менее 800 МВт электроэнергии, что должно улучшить графики отключений.

Также Свириденко обещала, что в больницах, школах, на объектах жизнеобеспечения и ВПК не будут отключать электричество.

Подробнее о возможных негативных последствиях решения "высвободить" свет для населения мы писали еще в декабре.