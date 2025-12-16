Пересмотр критически важных для экономики в период военного положения объектов выявил возможность высвободить не менее 800 МВт электроэнергии, что должно улучшить графики отключений.

Об этом в своем телеграм-канале сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам совещания с главами областных военно-гражданских администраций, посвященного выполнению решения правительства о пересмотре фактических списков объектов критической инфраструктуры.

"По результатам пересмотра нашли возможность высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это повлияет на сокращение продолжительности графиков отключения света для людей и промышленности. Из списков убирали две категории: потребители мощностью менее 100 кВт и объекты, к которым подключен ряд других потребителей, которые для обеспечения справедливости распределения электрической энергии подпадают под общие ограничения. Определенные при просмотре перечней критически важных объектов потребители сопутствующей нагрузки, которые не являются критическими, будут переведены на графики отключений по общему порядку", - сказано в публикации Свириденко.

Она добавила, что пересмотр не коснулся опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Минэнерго вместе с Госэнергонадзором поручено держать на контроле исполнение решения на местах.

Ранее сообщалось, что цирки, тренажерные залы и торговые центры входят в список критически важных в военный период для экономики страны предприятий, поэтому им не отключают свет.

Между тем западная пресса пишет, что Киев и Восточная Украина близки к полному отключению света.