Отключения света в Киеве оказываются заметно длиннее, чем указано в официальных графиках.

Об этом "Стране" сообщают жители столицы.

По словам обитателя одной из высоток, в графиках ДТЭК "сначала рисуют одно, а потом меняют по 2–3 раза в день, и непременно в худшую сторону".

В качестве примера наш собеседник привёл свою группу: "Для группы 5.1 — минус 1,5 часа света на ровном месте, причем вплотную ко времени включения электричества".

Свои проблемы в связи с отсутствием света возникают у жителей верхних этажей и пожилых людей. По словам одного из читателей, из-за внезапных сдвигов графика многие не успевают доехать на лифте до верхних этажей.

"У нас есть старики по 85 лет на 21-м этаже, которые часто мерзнут на улице", - отметил киевлянин.

По его оценке, после всех ручных корректировок в сутки выходит свыше 15 часов без света.

Недовольство графиками отключений выразил и народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк. В своём Telegram-канале он вчера пожаловался, что по графику у него на 14 часов отключат электричество.

"Если у нас так плохо со светом, то представляете, каково сейчас Миндичу и Шурме?" - с иронией написал политик.





Между тем народный депутат Алексей Кучеренко спрогнозировал продолжение длительных отключений электричества в Киеве зимой, заявив, что в столице периоды без света будут больше, чем во многих других областях.

"В Ровно есть атомная станция, а под Киевом перебили соответствующую подстанцию, и мы не можем взять дополнительную мощность. Столица зависит от двух атомных станций: Ровенской и Хмельницкой. Если повреждена трансформаторная подстанция, ключевая для столицы, — а её повредили в 30 километрах от города, — она не может передать мощность. Здесь свои блоки были выбиты серьезно, а город дефицитный. Эту зиму будет сидеть (Киев без света — Ред.). Но графики могут быть разными. Я надеюсь, их смягчат энергетики — пока не прилетит еще раз", — заявил Кучеренко.



Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство Украины приняло ряд решений, направленных на улучшение ситуации с электроснабжением.

О ситуации с электроэнергией и отключениями света в Украине мы подробно писали в отдельном материале.