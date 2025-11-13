В Украине есть угроза полной остановки электроснабжения, когда "погаснет вся страна".

Об этом заявил экс-министр энергетики Иван Плачков в эфире телепрограммы "новиниLIVE".

"Нужно чтобы энергетики работали. Вы согласны, чтоб у вас 20 часов не было электричества и только четыре было? А вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то про это говорит?! Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она (энергосистема - ред.) разделится и погаснет. И что мы будем делать в это время? Если у президента есть остатки ответственности, он должен найти и назначить людей. Деполитизовано. Занимайтесь энергетикой, обеспечьте свет и тепло гражданам Украины", – заявил Плачков.

В случае полного блэкаута в Киеве часть горожан могут эвакуировать, сообщает Суспильное со ссылкой на источник.

По его словам, соответствующий документ разработан и утвержден Советом обороны Киева.

"В Киеве документально разработан план эвакуации. Есть резерв горючего, наработаны пути эвакуации", - отметил собеседник.

Тем временем в КГГА официально заявляют, что эвакуация людей не предусмотрена. В то же время, разработаны планы организованного выезда на случай боевых действий.

Ранее Плачков анонсировал перепады напряжения в электрических сетях Украины из-за дестабилизации энергосистемы.

Напомним, экс-министр Юрий Продан прогнозирует принудительные отключения света, тепла, воды и газа.

Война в Украине продолжается 1359-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 13 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжает ухудшаться положение ВСУ на гуляйпольском направлении Запорожской области. Там армия РФ снова существенно продвинулась, захватив сёла Новое и Новоуспеновское. Противник также продвинулся под Покровском, закрепив свои позиции к югу от города. По сообщениям украинских военных, войска РФ заходят в город преимущественно через южные кварталы.

