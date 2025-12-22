Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не верит в сценарий полномасштабной войны между Россией и НАТО.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

Писториуса попросили прокомментировать слова генсека Альянса Марка Рютте о том, что НАТО должна быть "готова к войне такого масштаба, какую пережили наши деды и прадеды".

"Возможно, он хотел очень ярко описать, что может произойти. Я не верю в такой сценарий. По-моему, Путин не намерен вести полномасштабную мировую войну против НАТО", – сказал министр.

Отметим, что месяц назад Писториус не только верил в такую войну, но и называл сроки – с 2026 по 2029 годы.

Ранее мы писали, что директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия доктор Ханна Нотте заявляла, что Европа рискует превратить свои заявления об угрозе войны с Россией в "самосбывающееся пророчество" и получить эту войну на самом деле.

Между тем Москва отрицает публикации СМИ о планах напасть на Европу и готова зафиксировать это юридически.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.