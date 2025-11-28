Более половины французов считают, что глава Генштаба Вооруженных сил страны Фабьен Мандон не должен был призывать готовиться к возможной потере детей и экономическим трудностям ради противостояния предполагаемой российской угрозе.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией Elabe после вызвавшего резонанс заявления Мандона о том, что стране стоит "как следует" готовиться к военным угрозам, а армия должна быть во всеоружии перед лицом вероятного конфликта между странами НАТО и Россией.

62% опрошенных французов не верят в нападение РФ в течение ближайших лет на их страну, но 67% считают возможным нападение на члена НАТО.

Кроме того, 75% респондентов считают, что Россия может проводить против Франции гибридные атаки, включая кибератаки, диверсии, нарушения воздушного пространства с использованием БПЛА, а также манипулирование информацией в соцсетях, вмешательство в выборы и т. д.



Между тем 44% французов согласны со словами главы Генштаба, который заявил, что "если наша страна пошатнётся из-за неготовности смириться с потерей своих детей, из-за экономических потерь, вызванных приоритетом оборонного производства, то мы окажемся в опасности".

Напомним, осенью в Европе начались обсуждения ответных действий против России после проникновения в воздушное пространство Польши дронов.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прошедшее лето, возможно, было последним мирным для Европы, и в ближайшие годы Россия может напасть на страны НАТО.