Минувшее лето, возможно, было последним мирным для Европы. В ближайшие годы Россия может напасть на страны НАТО.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, военные эксперты и спецслужбы "могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна нанести удар по стране - члену НАТО на востоке".

"Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее лето в мире", - заявил Писториус.

Отметим, что далеко не все политики, чиновники и эксперты в Европе считают вероятным нападение России на ЕС в виду несоизмеримости потенциала РФ и НАТО. Они считают разговоры о возможной российско-европейской войне лоббистской кампанией сторонников увеличения военных расходов в европейских странах.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия не собирается нападать на страны Евросоюза или Североатлантический альянс.

Подробно вероятность нападения РФ на Европу мы анализировали в отдельном материале.