Вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о передислокации ядерных подводных лодок поближе к России, что бы оно не значило на самом деле, дало новый импульс обсуждению темы о приближении третьей мировой войны.

Тем более, что прогнозы о ней и так уже идут в последние недели сплошным потоком со стороны военных НАТО, западных экспертов и политиков, которые пророчат вооруженное столкновения стран Запада с Россией и Китаем. Или, как минимум, нападение России на Европу - например, на страны Балтии. Аналогичные заявления регулярно делают и украинские официальные лица.



Из последних прогнозов на данную тему – заявление премьер-министра Польши Дональда Туска со ссылкой на британскую разведку Ми-6 и командование силами НАТО в Европе о том, что РФ будет готова напасть на страны ЕС к 2027 году. А буквально вчера начальник французского Генштаба спрогнозировал готовность России к войне с европейцами до 2030 года.



Также большой резонанс вызвало заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Китай собирается атаковать Тайвань и для отвлечения от его поддержки сил Альянса Россия нападет на Европу (затем эту же мысль начали продвигать и другие деятели).



Также очень популярна теория о том, что затягивание войны в Украине выгодно европейцам, так как иначе РФ обязательно на ЕС нападет как только у нее развяжутся руки.



Мы уже подробно описывали крайнюю сомнительность этой теории.



Один из основных аргументов в ее пользу – "никто не ожидал нападения РФ на Украину, но Путин напал, а потому и его атака на Европу возможна". Однако между вторжением в Украину и гипотетическим вторжением в Европу есть принципиальная разница. Накануне 24 февраля 2022 года Кремль не понимал своих реальных возможностей и напал на Украину, будучи уверенным в быстрой победе. Этот расчет оказался ошибочным. И большой вопрос, начал бы Путин вторжение, знай, как все обернется.

Сейчас представление о своем военном потенциале у Кремля вполне четкое. И этот потенциал позволяют армии РФ лишь медленно продвигаться в Украине, которая гораздо меньше по численности населения, слабее экономически и значительно уступает России в ракетной и авиационной компоненте. При таких вводных грезить войной с НАТО вряд ли возможно.



Война с Альянсом при использовании обычного оружия рано или поздно закончилась бы неизбежным разгромом России вследствие несопоставимости потенциалов: человеческого, экономического и военного. Даже если РФ выдержит первый удар и война затянется, превратившись в противостояние на истощение вроде нынешней войны в Украины, это будет проигрышная стратегия для России, так как она истощится быстрее противника.



Аргумент, что США и многие страны НАТО побоятся вступать в войну, если Россия нападет, например, на Прибалтику, ни на чем не основан. Даже Трамп никогда не ставил под сомнение обязательства НАТО по защите своих членов. К тому же в этой войне Америка и ее союзники сходу будут иметь явное преимущество.

Также сомнителен и аргумент, что жители Запада не хотят воевать, а потому не окажут россиянам сопротивления. Население стран НАТО составляет почти миллиард человек. Если всего лишь 2-3% из них возьмут в руки оружие, то это превысит весь мобилизационный ресурс РФ.

Вести "на равных" войну с НАТО Россия может только используя ядерное оружие (что, к слову, российские власти прямо признают). Но это будет означать гарантированное взаимное уничтожение. То есть, уничтожение и самой России.



Поэтому для РФ нет никаких хороших сценариев в случае нападения на страны НАТО (пока Альянс существует в своем нынешнем составе). И это, в отличие от ситуации накануне 24 февраля 2022 года, всем предельно очевидно.



Поэтому распространена точка зрения, что разговоры о готовящемся нападении России на Европу имеют лишь пиарные и информационно-политические цели:

побуждать западные общества больше тратить на военные цели;

дополнительно аргументировать необходимость продолжения (и расширения) поддержки Украины;

пытаться сохранить и укрепить единство НАТО и не допустить выхода из Альянса США.

В то же время нельзя не признать, что сама по себе интенсивность разговоров о грядущей войне, а также усиление геополитических противоречий в мире (прежде всего между США и Китаем) создает крайне напряженную и тревожную атмосферу, в которой волей-неволей многие уже начинают верить в прогнозы о третьей мировой.

Однако в ответ на эти прогнозы можно задать всего один вопрос – почему третья мировая не случилась вскоре после Второй мировой? Точнее – почему в третью мировую не переросла "холодная война" между советским и западным блоками? Хотя противоречия тогда между ними были куда сильнее, чем сейчас между США и Китаем, либо между Россией и НАТО.

Потому что тогда речь шла не о дележе рынков, не о процентах роста ВВП и бюджетных дефицитах. Речь шла о жесточайшем идеологическом противостоянии двух систем, победа одной из которых означала бы полное уничтожение второй.



Почему в таких условиях стороны не перешли к боевым действиям между собой? Ответ предельно очевиден: ядерное оружие. Огромные арсеналы США и СССР гарантировали взаимное уничтожение в ходе полномасштабной войны.



Действует ли данный ограничитель до сих пор? Да. И пример войны в Украине это предельно четко показывает. Российское ядерное оружие единственное, что останавливает НАТО от прямого вступления в войну с Россией на стороне Украины.

К слову, это обнуляет и часто звучащие из Москвы заявления о "подготовке нападения НАТО на РФ". Если бы Альянс хотел напасть на Россию, он сделал бы это вскоре после начала российского вторжения в Украину.

Пока почти вся российская армия находится на украинском фронте, НАТО может голыми руками брать Калининград, Санкт-Петербург и Мурманск. Но Альянс этого не делает и причина очевидна – ядерный арсенал России.



Тем более, что сейчас, в случае прямого столкновения НАТО с РФ, вероятность применения ядерного оружия многократно выше, чем была во время холодной войны. Если бы тогда НАТО и страны советского блока вступили в войну между собой, то, теоретически, существовала возможность, что они не стали бы прибегать к ядерному оружию, надеясь одержать победу оружием обычным. Так как по нему у них был плюс-минус паритет.

Сейчас же потенциалы РФ и Альянса в обычных вооружениях несопоставимы (в пользу НАТО), а потому и велика вероятность того, что Москва, в случае подобной войны, сразу применит ядерное оружие.



Таким образом вопрос о том, возможна ли третья мировая война (или война России с Европой) следует переформулировать следующим образом: что должно произойти, чтобы страх взаимного ядерного уничтожения перестал работать?



Теоретически можно представить несколько таких ситуаций.



Первое – правитель одной из ядерных держав полностью сойдет с ума и решит отойти в мир иной под зарево ядерного апокалипсиса.



Второе – будут найдены какие-либо военно-технические возможности нейтрализовать ядерный арсенал противника, чтобы он не смог нанести удар.



Третье – США выйдут из НАТО, а Европа распадется на группы враждующих государств, чем может воспользоваться Россия для атаки на одну из групп, которая ядерным оружием не обладает или чей атомный арсенал намного меньше российского (Франция и Британия).



Но все эти ситуации, очевидно, лишь теоретические допущения. В том числе и нет никаких признаков того, что из НАТО будут выходить США. Вся риторика Трампа сводится к тому, чтобы европейцы платили американцам за "услуги" по гарантиям безопасности, а не к тому, что Америка должна уйти из Альянса.

Наоборот, сейчас скорее наблюдается обратный процесс – Штаты все сильнее привязывают к себе Европу. В том числе и за счет устрашающих прогнозов о приближении третьей мировой.

Сейчас существует только один сценарий, при котором третья мировая является возможной – это перерастание в нее войны в Украине. Полномасштабная война в Украине, в которой участвует крупнейшая ядерная держава, это ключевое отличие нынешней ситуации от той, что была во времена Холодной войны.

Тогда ядерные державы также участвовали в войнах. США воевали в Корее и во Вьетнаме, СССР - в Афганистане, Франция - в Алжире и Вьетнаме, британцы бились с Аргентиной за Фолклендские острова, у Китая (во времена, когда он уже обладал ядерным оружием) была краткосрочная война с Вьетнамом.

Однако ни один из этих конфликтов и близко не имел в те времена ни для одной из ядерных держав столь огромный масштаб по вовлеченности и возможным последствиям, какой для России имеет война в Украине. Ставки в ней для Путина настолько высоки, что если он увидит угрозу поражения, то применение ядерного оружия исключать нельзя.

Кроме того, в войну все глубже вовлекаются страны НАТО, стремясь нащупать те рычаги, которыми они могут развернуть ход событий в пользу Украины. И в этих поисках они могут пересечь линию, за которой последует военный ответ России, который, как писалось выше, с высокой вероятностью может быть ядерным.

Что именно станет такой "красной линией" для Кремля - вариантов немало. Например, блокада балтийских портов РФ странами НАТО. Либо удары западными дальнобойными ракетами по Москве. Либо даже вторичные санкции против российских нефти и газа, которыми сейчас угрожает Трамп, при условии, если они действительно нанесут очень сильный ущерб экономике России и ее способности продолжать войну.



Однако стоит отметить, что до сих и НАТО, и Россия, несмотря на все угрожающие заявления, старались не переходить грань, за которой начинается прямое столкновение. Но чем дольше идет война в Украине, тем сложнее эту грань выдерживать. И заявления Трампа про передвижения атомных подводных лодок - характерный показатель этого. Конечно, можно их воспринимать лишь как угрожающую риторику.

Однако это показывает, что президент США готов, по крайней мере на словах, играть на повышение "ядерных ставок". Также как это делает и Кремль. И такая игра может привести мир к повторению Карибского кризиса 1962 года, когда США и СССР оказались на грани ядерной войны.



Итого – война в Украине это главный и, по сути, единственный на данный момент "портал", через который человечество может войти в третью мировую с ядерным апокалипсисом. Даже возможная атака Китая на Тайвань вряд ли станет таковым – трудно представить, что НАТО будет готово воевать с КНР (имеющей третий по величине ядерный арсенал на планете) за этот остров.

Потенциальную угрозу для человечества несёт война между Индией и Пакистаном, если она перерастет в ядерную. Также большой конфликтный потенциал на Ближнем Востоке, где есть своя ядерная держава – Израиль, и где пересекаются интересы ведущих стран мира. Однако прямое и полномасштабное вовлечение последних в эти гипотетические войны также маловероятно в виду отдаленности от их границ.



Поэтому, повторимся, по-настоящему опасный "портал" в третью мировую один – война в Украине. И его нужно как можно скорее закрыть. Геополитические противоречия от этого, конечно, никуда не денутся. Но проявляться они будут также как и во времена холодной войны – через гибридные и торговые войны, через информационно-политическое противостояние. Но без скатывания в третью мировую войну.