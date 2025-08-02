Заявление президента США Дональда Трампа, что он разместит две атомные подводные лодки в "соответствующих местах" в ответ на намеки Медведева о ядерной войне в случае введения против РФ вторичных санкций, по сути не очень понятное – куда эти лодки перемещаются (и переместятся ли вообще куда-нибудь в реальности) - будет ли на них ядерное оружие и на что это перемещение повлияет практически.

В России по этому поводу преобладают скептические настроения. Большая часть комментариев сводится к тому, что Трамп просто втягивается в "блогерский баттл" с Медведевым. И в ответ на грозные заявления экс-президента России делает свои заявления не менее грозные. Сомнения в серьёзности намерений Трампа высказывают и в западных изданиях.

Однако, что является важным, заявление это показывает, что Трамп готов втянуться в игру на повышение "ядерных ставок", которую уже давно ведет Москва.

Из РФ регулярно звучат заявления о возможности ядерной войны с НАТО, если альянс перейдет некие "красные линии". И, более того, в Москве довольно часто можно услышать мнение, что ситуацию в войне в Украине и в нарастающем конфликте с Западом нужно подвести к новому "Карибского кризису" - угрозе ядерной войны. Так как, по их логике, Запад в любом случае отступит и будет вынужден согласиться с требованиями России, чтоб не допустить ядерной войны, так как из-за Украины начинать ее никто в НАТО не хочет.

И сам Трамп ранее постоянно говорил примерно в том же духе – о том, что ни в коем случае нельзя допустить ядерной войны с Россией, к которой, по его словам, подводила политика Байдена по все большему вовлечению США в войну в Украине.

Но сейчас, как видим, Трамп сам не прочь "поднять ставки". Причем делает это в столь резкой форме, к которой Байден никогда не прибегал и близко.

Безусловно, это может быть обычным блефом. Стоит вспомнить как в конце 2017 года Трамп с трибуны ООН грозил уничтожить Северную Корею, если та не остановит свою ядерную программу. Ядерная программа КНДР по итогу так и не была остановлена, Трамп за это Северную Корею не уничтожил, зато провел три встречи с Ким Чен Ыном, после чего рассказывал какие у него с ним хорошие отношения.

Однако, нельзя исключать и варианта, что Трамп может попытаться сыграть с РФ в ту же игру, в какую он играет с другими странами по торговым тарифам, но только, в случае России, с ядерным оружием. То есть, пойти на эскалацию, чтоб побудить Москву на сделку. И, с учетом аналогичного настроя Кремля, это может действительно подвести мир к повторению "Карибского кризиса" 1962 года. Что само по себе несет огромную угрозу начала глобальной ядерной войны с катастрофическими последствиями для всей планеты. Потому что нет никаких гарантий, что на этот раз двум странам удастся друг с другом договориться как Хрущеву с Кеннеди. Поэтому игра "на повышение ядерных ставок" крайне опасна. И было бы хорошо, чтоб от нее все стороны максимально воздержались.

Ранее Медведев назвал новый ультиматум Трампа "шагом к войне" между США и Россией, на что ему в Конгрессе ответили требованием сесть за стол переговоров.