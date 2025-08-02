Заявление президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных подводных лодок в ответ на пост главы Совбеза России Дмитрия Медведва невозможно проверить, пишет The New York Times.

"Поскольку перемещения атомных подводных лодок относятся к самым тщательно охраняемым тактическим маневрам Пентагона, скорее всего, будет невозможно узнать, действительно ли г-н Трамп передислоцирует подводные лодки или просто пытается произвести впечатление", – говорится в статье.

Издание отмечает, что последний раз Трамп "демонстрировал ядерные мускулы" семь лет назад Северной Корее, а за время российско-украинского конфликта ни разу еще не упоминал об американском ядерном арсенале.

"Но во внезапном и обостряющемся противостоянии г-на Трампа с Россией из-за Украины это первый случай, когда он упоминает американский ядерный арсенал, не говоря уже об угрозе его передислокации. Г-н Трамп заявил в четверг, что намерен ввести новые санкции против России за ее нежелание прекратить войну в Украине, что является последним шагом в его постепенном переходе к более враждебной позиции в отношении Кремля. Тем не менее, подобная публичная демонстрация ядерной мускулатуры редкость даже для г-на Трампа, который в последний раз открыто угрожал ядерным оружием Ким Чен Ыну из Северной Кореи в начале своего первого срока, в 2018 году. Тогда он заявил, что его "ядерная кнопка" "гораздо больше и мощнее", чем у г-на Кима. Этот обмен репликами в конечном итоге привел к дипломатическому сближению с г-ном Кимом, трем встречам между двумя лидерами – и полному провалу попыток заставить северокорейского лидера отказаться от своего ядерного арсенала, который сейчас больше, чем когда-либо", – пишет NYT.

При этом в статье подчеркивается, что "Россия – это другой случай" и что Трамп "часто говорил о внушающей ужас силе ядерного оружия, о которой, по его словам, он узнал от дяди, работавшего на факультете MIT".

"Не было ясно, о каких именно атомных подводных лодках говорил г-н Трамп. У США есть атомные подводные лодки, предназначенные для поиска целей, но есть и гораздо более крупные атомные подводные лодки с ядерным вооружением. Их не нужно передислоцировать; они могут достигать целей на расстоянии тысяч миль", – анализирует издание.

Ранее Медведев назвал новый ультиматум Трампа "шагом к войне" между США и Россией, на что ему в Конгрессе ответили требованием сесть за стол переговоров.