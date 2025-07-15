Россия "равнодушна" к "театральным" угрозам президента США Дональда Трампа ввести пошлины.

Об этом заявил в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Трамп выдвинул театральный ультиматум Кремлю. Мир замер в ожидании последствий. Воинственная Европа была разочарована. Россия осталась равнодушной", - написал Медведев.

В свою очередь немецкая газета Der Spiegel сомневается, что пошлины в размере 100%, которыми Трамп угрожает России через 50 дней за продолжение войны в Украине, будут эффективны.

"Возникает вопрос: зачем им это? На самом деле, подобные прямые пошлины, вероятно, не окажут существенного влияния на российскую экономику. В 2023 году, в первый год после вторжения Путина в Украину, Россия экспортировала в США товаров на сумму менее пяти миллиардов долларов. В 2024 году эта сумма была ещё меньше. Вероятно, это одна из причин, по которой Московская биржа относительно спокойно отреагировала на угрозу Вашингтона в понедельник", - пишет газета.

В связи с этим издание ставит под сомнение, что Трамп действительно "окончательно отвернулся от Путина и переключился на Зеленского".

Между тем Трамп заявил, что "разочарован, но не закончил" отношения с Путиным.

"Я разочарован в нем, но я с ним не закончил. Но я разочарован в нем", - сказал президент США в интервью ВВС.

На вопрос о доверии президенту РФ он ответил, что "я почти никому не доверяю". По словам Трампа, ему четыре раза казалось, что у него получится заключить соглашение с Россией.

Напомним, Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на перемирие до конца августа.

Мы подробно разбирали в отдельном материале, зачем Трамп дал Путину 50 дней.