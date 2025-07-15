Российский рынок акций прибавил в стоимости 2% на фоне отсутствия новых санкций против Москвы, которые ожидали сегодня от главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют данные торговых бирж, что публикуют политические телеграм-каналы.

Напомним, Трамп пригрозил вторичными санкциями России и её партнёрам, если через 50 дней Москва не начнёт урегулирование конфликта с Украиной.

Война в Украине продолжается 1237-й день. Последние новости с ключевыми событиями 14 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне военный обозреватель Deep State сообщил, что войска РФ захватили село Разино в Донецкой области, что на северо-востоке от Мирнограда. Также зафиксировано продвижение неприятеля возле посёлка Возрождения к югу от Покровска. Кроме того, противник продолжает наступательные действия возле Торецка и к северу от Купянска в Харьковской области.

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