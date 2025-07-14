В понедельник, 14 июля, в Украине идет 1237-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10.23 Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней - до 5 ноября.

9.05 Масштабный пожар на одном из складов в Николаеве после вчерашнего удара "Шахеда".

8.44 Минувшей ночью украинская ПВО не смогла сбить или обезвредить как минимум 28 ударных беспилотников - именно столько дронов достигли целей в десяти разных локациях.

Еще в четырех местах зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА.

Всего Россия атаковала 136 ударными дронами Shahed и дронами-имитаторами разных типов, а также четырьмя ракетами С-300/400 из Курской области.

Сбит 61 Shahed, еще 47 имитаторов были потеряны или подавлены средствами РЭБ.

8.40 Пожар на объекте инфраструктуры в Сумах, куда ночью попали 14 беспилотников.

8.26 Так сейчас выглядит Суворова - одна из центральных улиц Херсона, где раньше было излюбленное мест для прогулок, и работало много кафе.

"Представляете, если Крещатик или Дерибасовская выглядели бы так?" - спрашивает автор видео.

В половине девятого вечера воскресенья на улице нет ни одного человека, а многие окна заколочены фанерой.

7.53 В предместье Днепра ночью были прилёт и сильный пожар, который было видно во многих районах города.

Также в Днепропетровской области был прилёт по объекту инфраструктуры Кривого Рога, сообщила ОВА.