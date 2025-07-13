Российские войска захватили село Разино в Донецкой области, что на северо-востоке от Мирнограда. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

Зафиксировано продвижение россиян возле Возрождения к югу от Покровска.

Также армия РФ наступает возле Торецка, Дилиевки (к северо-западу от Покровска) и Красного Первого (к северу от Купянска).

Ранее мы сообщали, что российская армия захватила два села. Одно из них Зирка - на границе с Днепропетровской областью, а также Белогоровка в Луганской. Также крупное продвижение РФ зафиксировано и к северо-востоку от Покровска и Мирнограда (по линии Новоторецкое - Новоэкономическое). Там враг вероятно совершает попытки выйти к северу от Покровска.

Война в Украине идет 1236-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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