Российские войска продвинулась в Торецке и соседней Леонидовке, что на Константиновском направлении Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты военного паблика Deep State.

Также зафиксировано продвижение россиян примерно на четыре километра в направлении Боровой Харьковской области с северо-востока. До города осталось более восьми километров.

Кроме того у РФ наблюдается продвижение в Мирном, что недалеко от границы Днепропетровской области.

Кроме того, Deep State пишет, что россияне стали применять на фронте "плащи-невидимки", под которыми они прячутся во время передвижения, что затрудняет возможность заметить их.

Их все чаще используют на разных участках. В частности, такие плащи использовались при недавнем продвижении в районе Зеленой Долины в направлении Святогорска.

DS отмечает, что продвижение в этом районе произошло не внезапно и сразу, а стало результатом постоянного давления и атак малыми пехотными группами, а также концентрации ударов FPV-дронов по логистике, что затрудняет для ВСУ удержание обороны.

Ранее военный заявлял, что с начала лета армия РФ штурмует на Запорожском направлении по всей линии фронта.

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