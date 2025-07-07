С начала лета армия РФ штурмует на запорожском направлении по всей линии фронта.

Об этом сообщил украинскому телеканалу "Эспресо" заместитель командира батальона из 65-й ОМБр с позывным Forest.

"Это группы по 3–4 человека, почти каждую ночь, каждое утро продвижение ближе к нашим позициям", - рассказал он.

По словам офицера, россияне накапливают в Запорожской области силы и активизировались не только в районе Работино, как было раньше, а практически везде в регионе.

"Уже с началом лета и вообще с начала этого года по всей линии боевого соприкосновения противник малыми группами ищет слабые места, ведёт разведку боем. И у них уже есть конкретные задачи: выйти на Мариупольскую трассу, взять в окружение Орехов. Так же и в районе Каменского мы сейчас наблюдаем, что противник стремится захватить господствующие высоты, чтобы потом держать под огневым контролем всю логистическую трассу, ведущую в Донецкую область", - сообщил заместитель комбата.

Ранее мы писали, что российские войска взяли Лобковое и продвинулись в Каменском. Однако командование ВСУ это отрицает.

Война в Украине идет 1230-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями понедельника, 7 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

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