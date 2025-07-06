Минобороны РФ заявило о захвате Соболевки под Харьковом. Карта
В РФ заявили о захвате села Соболевка в Харьковской области. Это прямо в тылу Купянска, к западу от города.
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны РФ.
В то же время украинские источники столь глубокого продвижения врага на западном берегу Оскола в тыл Купянску не подтверждают.
По данным онлайн-карты украинского военного паблика DeepState, до Соболевки армии РФ еще очень далеко.
Однако в случае, если информация от россиян соответствует действительности, то силы ВСУ в Купянске оказались в окружении фактически с трех сторон - с севера, запада и востока.
Ранее мы писали о том, что захват российскими войсками села Мелового в Харьковской области имеет целью расширение плацдарма РФ на правом берегу Оскола.
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