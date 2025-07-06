В РФ заявили о захвате села Соболевка в Харьковской области. Это прямо в тылу Купянска, к западу от города.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны РФ.

В то же время украинские источники столь глубокого продвижения врага на западном берегу Оскола в тыл Купянску не подтверждают.

По данным онлайн-карты украинского военного паблика DeepState, до Соболевки армии РФ еще очень далеко.

Однако в случае, если информация от россиян соответствует действительности, то силы ВСУ в Купянске оказались в окружении фактически с трех сторон - с севера, запада и востока.

Ранее мы писали о том, что захват российскими войсками села Мелового в Харьковской области имеет целью расширение плацдарма РФ на правом берегу Оскола.

Война в Украине идет 1229-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями воскресенья, 6 июля 2025 года, в обновляемом онлайне.

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