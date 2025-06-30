Россия впервые ударила по Харькову новым дроном "Черника". Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар дроном нового типа под названием "Черника".

"Этот дрон похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В результате его удара повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе", - написал Терехов.

Также он отметил, что прошедшую неделю продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области.

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