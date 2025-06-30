В понедельник, 30 июня, в Украине идет 1223-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:36 ВСУ подтвердили, что "Шахед" нанес удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Сотрудники успели уйти в укрытие, поэтому не пострадали. А трое раненых - гражданские, которые были рядом.

12:09 Пожар в Одессе после прилета был в районе Ильичевской переправы, сообщают местные паблики.

11:37 Россия впервые ударила по Харькову новым дроном "Черника", сообщает мэр Игорь Терехов.

По мощности боевой части он близок к "Молнии", но имеет другую конструкцию.

"Черника" атаковала автомобили в гаражном кооперативе.

11:27 Еще момент прилета "Шахеда" по зданию ТЦК в Кривом Роге.

11:08 В Кривом Роге был прилет "Шахеда" по зданию ТЦК, сообщают местные паблики.

10:35 Кривой Рог атаковали "Шахеды", есть попадания, сообщает председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

10:31 Минединства дает понять, что не будет работать с украинцами, которые живут на захваченных территориях.

Они "ищут оправдания", чтобы там остаться, заявила представитель министерства Юлия Лысенко, ответственная за стратегические коммуникации.

Так она ответила на вопрос, собирается ли Минединства работать с украинцами на захваченной территории.

"Вы знаете, в первую очередь, наверное, необходимо иметь понимание и желание уехать. Потому что есть такие моменты, когда наши люди ищут оправданий, почему они остаются там, почему они остаются на территории Украины, почему они остаются на оккупированной территории Украины, или выезжают за границу. В первую очередь нужно ответить себе честно: так, а есть желание и где это желание", - заявила Лысенко.

10:15 В Кривом Роге утром был прилет, сообщают местные паблики.

8.30 Еще кадры дыма в Одессе после прилета "Шахедов".

Местные паблики пишут о едком запахе, который разносится с места пожара.

Спутниковый сервис NASA показывает множественные возгорания в районе Совиньона.

8.09 Удержание Сумской области обходится ВСУ большими человеческими жертвами, чем необходимо, пишет Wall Street Journal.

"В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые сражались там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов", - говорится в статье.

Украинские военные также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются россияне, не были заминированы.

Издание повторяет данные украинского командования, что РФ имеет в этом районе 50 000 военнослужащих и добавляет, что это превосходит численность украинских войск примерно в соотношении 3 к 1, ссылаясь на воюющих там солдат ВСУ.

Издание указывает, что в начале июня под Сумы пришлось бросать силы ГУР, чтобы замедлить продвижение россиян.

При этом WSJ пишет, что ситуация в Сумской области демонстрирует общую тактику российских наступлений.

"Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в "ударь крота", посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши", - пишет издание.

7.47 В Одессе прилёт после попадания "Шахеда". Паблики пишут о пожаре в районе Совиньона.