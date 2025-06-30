Документ охватывает период с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025-го. В нем управление Верховного комиссара по правам человека описывает многочисленные нарушения, совершаемые как властями Украины, так и российской армией.

Описывая нарушения со стороны Киева, ООН касается работы ТЦК.

Девять отказников от службы рассказали о побоях, угрозах, лишении еды и принудительном удержании. В одном из случаев, описанном в докладе, военнослужащие, пытаясь заставить мужчину надеть форму, привязали его руки за спиной, не кормили 11 дней и угрожали расстрелом.

Также военкоматы продолжают применять принуждение в отношении тех, кто отказывается от военной службы по религиозным или иным убеждениям.

Зафиксированы минимум 11 случаев, когда мужчины, главным образом из религиозных общин Свидетелей Иеговы и баптистов, заявляли о праве на альтернативную службу. Но, несмотря на это, против них возбуждали уголовные дела за уклонение от призыва, неповиновение приказу и дезертирство.

Верховный суд Украины в апреле 2025 года подтвердил приговор - три года заключения для одного из таких отказников. Это решение, как подчеркивает ООН, противоречит международному праву.

Отдельные претензии у ООН к обращению с российскими пленными. Из 95 опрошенных пленных 59 заявили о том, что подверглись избиениям, электрошоку, сексуальному насилию, угрозам и унижениям - особенно в неофициальных изоляторах, где пленных удерживали до 14 месяцев.

Отдельно зафиксировано 15 случаев сексуального насилия со стороны украинских силовиков, в том числе удары током по гениталиям.

УВКПЧ также осуждает публикацию украинскими структурами фото и видео российских, китайских и северокорейских пленных в интернете, что нарушает Женевскую конвенцию и ставит жизни этих людей под угрозу после возвращения на родину.

При этом в докладе указывается, что ВСУ расстреливают российских пленных - всего с начала российского вторжения задокументировано 26 таких случаев. Два последних случая - в феврале 2025 года в Харьковской области и в конце 2024 года в Донецкой области.

Нарушения касаются и религиозной свободы. В докладе заявляется, что Украинская православная церковь (УПЦ) сталкивается с насильственными действиями со стороны радикальных групп и при попустительстве полиции.

В Черновицкой области зафиксированы два случая нападений на прихожан и захвата храмов УПЦ: использовались палки, перцовый газ, металлические прутья, были пострадавшие, а полиция, по словам очевидцев, не вмешивалась. Прихожане были вытеснены и к моменту завершения отчетного периода не вернулись в церковь.

В докладе также выражают обеспокоенность практикой уголовного преследования в Украине по статьям о коллаборационизме. ООН отмечает, что значительное число обвиняемых привлекались к ответственности за действия, которые могли быть принудительно выполнены под контролем оккупационной силы. Речь идет, например, о выполнении коммунальной работы, предоставлении базовых услуг или других действиях, которые люди могли быть вынуждены выполнять на захваченных территориях. Это не является нарушением с точки зрения международного права.

При этом в отчетный период, по мнению ООН, 51 из 624 осужденных за коллаборационизм были приговорены по основаниям, которые не должны были считаться преступлением. УВКПЧ подчеркивает, что такая судебная практика ведет к несправедливому уголовному преследованию, особенно в отношении тех, кто не участвовал в насильственных действиях и не выражал сознательной поддержки оккупационным властям. И, хотя общее число таких дел снизилось по сравнению с предыдущими годами, проблема в Украине остается системной.

Описывая нарушения со стороны РФ, ООН пишет, что последние полгода от ударов российской погибли 968 мирных жителей, ранены 4807. Оба показателя выше, чем за предыдущий отчетный период (904 убитых и 4218 раненых).

ООН указывает, что в ряде случаев обстрелы велись по гражданским объектам - в Кривом Роге и Сумах. Также зафиксированы прицельные удары по больницам в Запорожье, Херсоне, Харьковской и Сумской областях.

Доклад фиксирует 106 казней украинских пленных россиянами, продолжающееся применение пыток, изнасилований, кастраций, отказ в медпомощи. Только за полгода зафиксированы пять смертей пленных от жестокого обращения.

В докладе также зафиксированы многочисленные случаи сексуального насилия, применяемого российскими военными и силовиками в отношении украинских военнопленных и гражданских.

Среди жертв, задокументированных за полгода, 94 мужчины, 9 женщин и 3 девочки. Насилие включало изнасилования, удары током по гениталиям, кастрации, избиения в обнажённом виде и угрозы изнасилования. В одном из случаев, проверенном ООН, украинского пленного сначала изнасиловали и кастрировали, затем застрелили.

Кроме того, в оккупации продолжилась практика пыток гражданских: из 21 опрошенного освобождённого человека 19 рассказали об избиениях, электрошоке, сексуальном насилии, угрозах казни, лишении медпомощи и антисанитарных условиях. В феврале 2025 года в Украину было передано тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском СИЗО. По данным её семьи и украинских властей, на теле были признаки пыток.

Продолжается массовая конфискация частного жилья. Только за полгода оккупационные администрации разместили уведомления об изъятии 16 295 квартир и домов. В одном только Мариуполе с декабря 2024 года по май 2025 было объявлено "потенциально бесхозными" свыше 12 000 квартир (о ситуации с так называемыми "бесхозными" квартирами мы писали в материале Как на захваченных РФ территориях конфискуют "бесхозное" жилье и можно ли его сохранить).

Кроме того, продолжаются аресты и осуждения по религиозным мотивам. Два последователя Свидетелей Иеговы в Крыму получили по 6 лет лишения свободы.

В докладе также говорится, что российские спецслужбы активно вовлекают украинских подростков в акты саботажа и слежку, предлагая деньги за поджоги, доставку взрывчатки или передачу координат. Подтверждены случаи, когда подростки погибали, пытаясь выполнить такие задания.