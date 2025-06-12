Польша заработала на украинских беженцах в восемь раз больше, чем предоставила помощи, говорится в исследовании, проведенном компанией Deloitte по заказу Агентства ООН по делам беженцев.

Согласно данным из отчета, украинцы в Польше активно выходят на местный рынок труда. На сегодняшний день трудоустроено 69% беженцев, что всего лишь немним меньше, чем среди граждан Польши – 75%.

Также в отчете говорится, что в 2024 году вклад украинцев в экономику Польши достиг 22,7 млрд евро, что составляет 2,7% ВВП страны.

Отчет "Анализ влияния беженцев из Украины на экономику Польши" и представленные оценки основаны на модели, включающей полное влияние на экономику и все государственные сборы, т. е. налоги и взносы, что означает, что наряду с подоходными налогами, уплачиваемыми украинскими беженцами, были включены также: НДС, акцизы, взносы на социальное страхование (ZUS), взносы на медицинское также страхование (NFZ), подоходный налог с доходов и налог на прибыль, уплачиваемые фирмами, доход которых увеличился за счет трудоустройства или потребления украинских беженцев.

Исследование показывает, что выход украинских беженцев на польский рынок труда не вызвал негативных последствий для экономики, таких как рост безработицы или снижение реальной заработной платы. Напротив, это способствовало росту занятости поляков, а также повышению производительности польских фирм и сотрудников. Все данные свидетельствуют о том, что украинские беженцы продолжат оказывать положительное экономическое влияние, пока они остаются в Польше, значительно превосходя стоимость любой поддержки, которую они получили.

"Если вы считаете, что беженцы истощают экономику, подумайте еще раз. Позволяя украинским беженцам немедленно работать и открывать малый бизнес — после того, как они были вынуждены бежать от российской агрессии - Польша увеличила свой ВВП на колоссальные 2,7 процента в 2024 году", - сказал представитель УВКБ ООН в Польше Кевин Дж. Аллен.

В то же время высокий процент украинских беженцев выполняет работу ниже своей квалификации. Только треть беженцев, которые имеют университетские дипломы, занимают должности, требующие такого высшего образования. Некоторые регулируемые профессии требуют польского гражданства, поэтому даже при наличии соответствующей экспертизы и профессиональной сертификации беженцы ограничены в своем карьерном росте или должны полностью переквалифицироваться.

В отчете также анализируется влияние владения польским языком на заработки беженцев из Украины: украинцы, которые свободно говорят по-польски, зарабатывают в среднем дополнительно 700 злотых в месяц (около 180 долларов США) по сравнению с теми, кто говорит по-польски на начальном уровне. Устранение хотя бы половины выявленных существующих пробелов может принести существенные макроэкономические выгоды - не менее 6 млрд злотых в год (приблизительно 1,6 млрд долларов США), исходя из консервативных оценок, учитывающих только прямые выгоды для работников.

Согласно данным ООН, Польша принимает около миллиона беженцев из Украины, имеющих временную защиту, что стало вторым по величине числом в ЕС. Большинство из прибывших - женщины и дети. Многие из них быстро обосновались на новом месте, но тем, кто находится в более уязвимом положении, по-прежнему нужна особая поддержка и защита. Экономическая интеграция и целевая помощь наиболее уязвимым необходимы для обеспечения их безопасности, защиты и поиска устойчивых решений, говорится в отчёте.

Известно, что Еврокомиссия прогнозирует, что украинцы начнут постепенно возвращаться домой уже в этом году, пусть Брюссель и не видит пока признаков прочного мира.

Мы также сообщали, что Польша постарается задержать у себя беженцев из Украины, которым трудно найти замену.