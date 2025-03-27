Граждане Украины, покинувшие территорию страны после российского вторжения, могут навсегда остаться за рубежом.

Об это пишет британский журнал The Economist.

Согласно недавнему отчёту украинской исследовательской группы Центр экономической стратегии (ЦЭС), лишь 43% бежавших от российско-украинской войны из страны планируют вернуться на родину, тогда как двумя годами ранее таковых было 74%.

Основную часть беженцев составляют украинские женщины, и когда-то считалось, что после окончания боевых действий многие из них вернутся домой. Сегодня же более вероятным представляется, что возможная отмена военного положения приведёт к тому, что ещё больше украинцев, особенно мужчин призывного возраста, которым в настоящее время выезд запрещён, покинут страну. В исследовании ЦЭС говорится, что уехать могут более 500 000 человек.

Поскольку это станет катастрофой для рынка труда Украины и для её способности защитить себя, Киев не будет спешить с ослаблением ограничений.

"Это может занять много времени", – говорит депутат Верховной Рады Александр Мережко.

Те же украинцы, которые оказались в Европе, пускают корни. В Польше доля беженцев, работающих или активно ищущих работу, превысила 67%. Правительство планирует разрешить украинцам заменять временную защиту видом на жительство сроком на три года.

"Число тех, кто подаст такое заявление, может быть несколько сотен тысяч, а может быть и все", – говорит заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик.

Как отмечают местные чиновники, украинцы вносят гораздо больший вклад в польскую экономику как работники и налогоплательщики, чем получают гуманитарной помощи. По данным консалтинговой компании Deloitte, в 2023 году их доля в ВВП составила 1,1%.

В большинстве стран ЕС, однако, картина менее радужная. Так, в Германии уровень занятости среди украинских беженцев на конец 2024 года составил всего 43%. В Италии и Испании этот показатель ещё ниже, но почти везде он растёт.

Между тем многие страны убирают льготы для беженцев.

Ранее мы сообщали, что украинские беженцы в Великобритании могут остаться без жилья и работы из-за изменений продления визы.

Также мы писали, что в Австрии отменили обязательное медицинское страхование для беженцев из Украины.