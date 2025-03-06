В Австрии отменили обязательное медицинское страхование для украинских беженцев, получивших временную защиту после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает австрийский фонд медицинского страхования.

Оформление медицинской страховки действовало с 24 февраля 2022 года, но с 4 марта этого года его решили не продлевать. Отмена коснется 26 000 человек с украинским гражданством, включая детей.

При этом власти страны установили переходной период в 6 недель (до 15 апреля), в течение которого украинцы должны оформить новую страховку, чтобы продолжать иметь право на медицинскую помощь, стационарное лечение, лекарства и другое по системе государственного медицинского страхования.

Для работающих беженцев страховку автоматически оформляет работодатель. Для неработающих максимальный ежемесячный взнос по добровольному медицинскому страхованию составляет 526,79 евро. Но можно получить скидку, доказав тяжелое финансовое положение, например, с помощью уведомлений о подоходном налоге или выписок со сберегательных счетов.

В январе мы писали, что Служба гражданства и иммиграции США остановила программу для украинских беженцев United for Ukraine, по которой граждане Украины могли попадать в США.

А в феврале в Чехии заявили, что перестанут принимать украинских беженцев на льготных основаниях в случае прекращения огня.