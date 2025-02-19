Чехия перестанет принимать украинские беженцев на льготных основаниях даже в случае прекращения огня.

Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в интервью изданию Novinky.

По его словам, с момента прекращения огня или войны в целом "ни один украинец в Чехии не получит временной защиты".

Глава МВД считает, что необходимо предотвратить вторую волну переезда, "чтобы в мирное время к нам не приезжало большое количество других беженцев, например, мужчины, которые хотели бы воссоединиться со своими семьями, уже проживающими в Чехии".

"Им придется подавать заявление на получение вида на жительство, как и другим иностранцам", - заявил министр.

Напомним, что в середине декабря Чехия продлила действие временной защиты для беженцев из Украины ещё на год.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе собрались пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах, чтобы упростить высылку просителей убежища.

Также мы рассказывали, что норвежское правительство увеличило количество украинских регионов, которые считает безопасными, – их жители не будут считаться беженцами в Норвегии и получать помощь от государства.