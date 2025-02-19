Чехия не будет принимать украинских беженцев на льготных основаниях в случае прекращения огня
Чехия перестанет принимать украинские беженцев на льготных основаниях даже в случае прекращения огня.
Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в интервью изданию Novinky.
По его словам, с момента прекращения огня или войны в целом "ни один украинец в Чехии не получит временной защиты".
Глава МВД считает, что необходимо предотвратить вторую волну переезда, "чтобы в мирное время к нам не приезжало большое количество других беженцев, например, мужчины, которые хотели бы воссоединиться со своими семьями, уже проживающими в Чехии".
"Им придется подавать заявление на получение вида на жительство, как и другим иностранцам", - заявил министр.
Напомним, что в середине декабря Чехия продлила действие временной защиты для беженцев из Украины ещё на год.
Ранее мы писали, что в Евросоюзе собрались пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах, чтобы упростить высылку просителей убежища.
Также мы рассказывали, что норвежское правительство увеличило количество украинских регионов, которые считает безопасными, – их жители не будут считаться беженцами в Норвегии и получать помощь от государства.