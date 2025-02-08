Украинцы составили вторую по численности группу после сирийцев, которой отказывали во въезде в Германию – за июль-декабрь 2024 года украинцем оказался каждый пятый нелегальный мигрант.

Об этом сообщает немецкое издание Nordbayern.

По опубликованным данным, речь о тех гражданах Украины, кто пытался попасть в ФРГ, при этом уже длительное время проживая не на подконтрольных Киеву территориях, а за рубежом. Такие люди, как постановил Берлин, не подпадают под программу защиты беженцев от российско-украинской войны.

"Граждане Украины, которые много лет живут за границей, не подвергаются риску в связи с боевыми действиями в Украине", – заявили в кабмине ФРГ, отметив, что таким людям нужна виза для переезда в Германию на длительный срок.

Этим людям было отказано во въезде на сухопутных границах Германии. Но им можно было въехать в страну без прохождения пограничного контроля, если прилететь на самолёте из стран Шенгенской зоны.

Напомним, суд Берлина признал беженцами россиян, которым грозит отправка на войну в Украину.

Ранее глава фракции "Альтернативы для Германии" в Баварии призвала немедленно выслать украинских беженцев из ФРГ.