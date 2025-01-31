Административный суд Берлина признал статус беженцев двух российских мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Два гражданина России выиграли дело в суде, оспорив решение Федерального ведомства по делам миграции и беженцев. Оно ранее отказало им в убежище на основании возможной отправки в российскую армию. Суд посчитал, что потенциальных призывников могут заставить воевать в Украине.

Суд признал за истцами так называемый субсидиарный статус: его получают беженцы, которым в стране происхождения грозит серьезный ущерб, против чего они не могут защититься. Истцы запрашивали убежище по этому правилу, но им было отказано.

Административный суд Берлина после рассмотрения заявлений принял решение в их пользу. Судьи аргументировали свое решение тем, что обоим мужчинам после возвращения на родину в обозримом времени и с большой вероятностью может грозить призыв на срочную службу и принудительная отправка на войну в Украине. Там они могут быть принуждены участвовать в противоправных действиях и подвергаться опасности для жизни и здоровья.

В прошлом году российская оппозиция устроила в Берлине антивоенный марш.

Война в Украине идет 1073-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне продвинулись в южной части Часова Яра. Также армия РФ продвинулась в сторону трассы Запорожье - Курахово и на нескольких участках южнее Покровска, свидетельствует карта Deep State. Жителей юго-восточной части Днепропетровской области призывают эвакуироваться из-за приближения к ним фронта.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.