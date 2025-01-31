В пятницу, 31 января, в Украине идет 1073-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости
08:30 Информация о падении обломков дрона на дом в Киеве не подтвердилась, сообщает КГВА.
08:13 Взрывы в Киеве из-за беспилотника.
08:10 В Киеве на Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбиты стекла и поврежден балкон в одной из квартир в многоэтажке, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Спасатели и медики на месте. В настоящее время пострадавших нет.
07:50 Разговора Путина и Дональда Трампа не было, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал фразу президента США о телефонных разговорах с Путиным, которую многие истолковали как подтверждение разговора с президента РФ.
07:46 Ночью дроны атаковали Волгоградский НПЗ в РФ.
Местный губернатор Бочаров сообщил, что обломки БПЛА упали на территорию, возник пожар, который уже потушен.
В пабликах есть видео стрельбы по беспилотникам и взрывов.