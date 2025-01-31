Анализируем итоги 1073-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Под Покровском россияне продвинулись в районе Котлино, свидетельствует карта Deep State.

Агентство Reuters пишет, что Россия пытается отрезать город по флангам и за последние несколько дней армия РФ вышла здесь на главную железнодорожную линию, ведущую из Днепропетровской области. "Автомобильные и железнодорожные пути Покровска могут позволить РФ использовать его в качестве плацдарма для наступления как на север, так и на запад", - пишет издание.

Сейчас город утратил функцию снабжения значительной части фронта для ВСУ. Россияне находится в пределах досягаемости артиллерии и беспилотников к важнейшей автомагистрали с Днепра, и большинство автомобилей теперь объезжают город по проселочным дорогам.

В случае захвата Покровска у России будет два основных варианта развития наступления:

- продвижение на запад, в малонаселенные равнины Днепропетровской области, "которые слабо укреплены и не предоставляют Киеву никаких естественных или городских препятствий для обороны";

- продвижение на север, "в более плотную сеть промышленных городов, через которые будет сложнее прорваться, но это позволит Москве оказать давление на Краматорск и Славянск — два крупнейших оставшихся под контролем Украины города в восточной части Донецкой области".

Ранее аналогичные сценарии публиковала и "Страна". При этом путь на север мы оценивали как менее вероятный. Он наиболее сложный для наступления в силу более удобной для обороны местности - и меньшего стратегического значения для хода войны.

Южнее Покровска тяжелые бои идут за Успеновку, пишет украинский боец с позывным "Мучной", там "очень сложная" ситуация из-за фланговых атак РФ. Также "Мучной" сообщает об ухудшении положения ВСУ в Андреевке к западут от Курахово, но подробностей не приводит.

Российские паблики пишут, что их войска хотят давлением на Андреевку с севера и на Константинополь с юга окружить силы ВСУ к западу от Курахово. Они утверждают, что в сторону Константинополя было продвижение (украинские источники этого не подтверждали). Также, по их данным, бои идут в самой Андреевке (украинские паблики писали о подходе россиян к окраинам села).

Также ухудшается ситуация восточнее Покровска - в районе Мирнограда. Полиция призывает жителей этого города эвакуироваться - армия РФ уже в двух километрах от Мирнограда. Там нет света, питьевой воды и газа. Почти не работает мобильная связь. Уничтожены предприятия и больница.

Ранее россияне смогли перерезать трассу, которая ведет в Мирноград со стороны Константиновки.

У армии РФ появился еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Как сообщает Deep State, россияне снова захватили Новомлынск, который был зачищен ВСУ в начале декабря.

По данным паблика, "командование придавало небольшое значение" этому населенному пункту, и несколько недель назад россияне смогли снова его занять, а теперь насыщают живой силой и средствами поражения.

"Чем дальше тем труднее будет ликвидировать этот плацдарм. Одновременно с этим не лучше становится ситуация вокруг Двуречной", - пишет DS. О расширении плацдарма на правом берегу Оскола (в том числе и в районе Двуречной) в последние дни писали и российские паблики.

Дальнейшее продвижение РФ к западу от Оскола создаст для ВСУ целый ряд угроз. Во-первых, угрозу удара на юг - в тыл позициям украинских войск в Купянске. Во-вторых, на запад - в сторону Чугуева и Харькова с перерезанном коммуникация подразделений ВСУ, которые бьются за Волчанск. Правда, расстояние до Чугуева от Оскола не близкое (более 50 километров) и для такого рывка россиянам потребуется перебросить на правый берег крупные силы, а заодно расширить плацдарм, чтоб обезопасить себя от ударов с флангов.

Украину ночью снова атаковали "Шахеды".

В Черноморске Одесской области после удара начались проблемы со светом. Повреждена городская больница, пострадали четыре человека, в том числе врач, который во время обстрела проводил операцию. Кроме того, повреждено админздание, зерновой склад и грузовые автомобили.

Ночью дроны атаковали Волгоградский НПЗ. Местный губернатор Бочаров сообщил, что обломки БПЛА упали на территорию, возник пожар, который уже потушен. В пабликах есть видео стрельбы по беспилотникам и взрывов. Нанесён ли существенный ущерб заводу, остаётся неясным - видео масштабного пожара отсутствуют.

"Кризис дезертирства" в ВСУ

В украинской армии наступил "кризис дезертирства", пишет британская газета The Guardian.

Точная цифра ухода в самоволку является военной тайной, "но официальные лица признают, что это число велико", говорится в статье.

Издание пишет, что Украина сталкивается с критическим недостатком живой силы, а новые бригады, которые были построены с нуля, проявили себя плохо (добавим, что их формировали в основном из насильственно мобилизованных - Ред .).

Дезертир по имени Виктор говорит, что "все устали". "Настроение изменилось. Люди раньше обнимались с солдатами на улицах. Теперь они беспокоятся о том, что их призовут в армию", - заявил он.

Виктор сообщил газете, что дезертировал открыто. Он вернулся в свою бригаду в августе 2023 года, но ему сказали, что он не нужен. Раньше он был снайпером, а теперь управляет гаражом на западе Украины, где ремонтирует технику.

Другой дезертир, Алексей, скрывается. Он рассказал, что принимал участие в украинских наступлениях на юге Николаевской и Херсонской областей. Зимой 2022 года он поссорился с новым командиром, безуспешно подавал заявку на перевод и получил травму. "Я достиг точки кипения. Поэтому я решил пойти туда, где меня никто не найдет", — сказал он.

С тех пор Алексей скрывается. "Посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, меня поймают и отправят на передовую", — сказал он.

Он добавил, что снова возьмется за оружие, если россияне войдут в его город или если украинская армия станет по-настоящему реформированной силой в стиле НАТО с лучшими генералами. На вопрос, счастлив ли он, он ответил: "Я жив. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше будет таких, как я".

При этом, по версии украинских властей, в дезертирстве виноваты "ухилянты". Многих военных деморализует массовое СЗЧ и возможность не служить за взятку или по официальной причине, говорит председатель Совета резервистов Сухопутных войск Тимочко. "Мы знаем очень много таких примеров, когда бойцу звонят родственники и говорят: "Ты воюешь, а сосед откупился, освободился, отпросился, ему по новому закону дали право не идти служить", - заявил Тимочко.

В то же время, как видим по сообщениям военных из указанной выше статьи, основная причина СЗЧ среди уже служивших - это "неадекватные" командиры, которые отдают задания, ведущие, по мнению дезертиров, к неоправданным потерям. Что само по себе, вероятно связано с общей нехваткой личного состава на фронте - когда оставшиеся в строю солдаты вынуждены меньше отдыхать и воевать меньшими силами, сильнее рискуя жизнью, чем в других обстоятельствах.

Об этой нехватке, которая приобретает угрожающие масштабы, говорит и продолжающаяся история с переводом высококвалифицированных военных специалистов в пехотные части.

Недавно из радиотехнической бригады забрали десять операторов радиолокационных станций, чтобы сделать стрелками в морской пехоте. Они уволились или ушли в СЗЧ. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"У каждого оператора опыт более двух лет, но их мнение никто не спрашивал. После получения информации трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое пошли в СЗЧ. В это время в армии постоянно увеличивается потребность в операторах радиолокационных станций миллиметрового диапазона, из-за необходимости организации антидроновой ПВО. Также острая потребность в технических специалистах в подразделениях БПЛА и РЭБ, созданных во всей армии и везде сильно недоукомплектованных", – написал он.

Отметим, что сама тенденция перевода высококвалифицированных военспецов в пехоту может говорить не только о нехватке солдат на "передке". Они показывает, что для украинского руководства сейчас приоритетная задача - удержание позиций и максимальное замедление наступления россиян, а не защита тыловых объектов и инфраструктуры.

Вполне вероятно, в этой задаче имеется и политический аспект, связанный с возможным приближением мирного процесса. И, чем быстрее армия РФ будет двигаться на фронте накануне переговоров, тем хуже будут переговорные позиции Киева. Тогда как увеличение прилетов "Шахедов" или ракет напрямую на это не повлияет - учитывая, что украинские власти блокируют львиную долю информации о последствиях российских воздушных ударов, когда действительно есть "прилеты" по военным или инфраструктурным объектам.

Также Киев в последнее время активизировал удары дронами по РФ, запуская почти каждую ночь десятки беспилотников. Реальный военный ущерб от них неизвестен. Однако эти налеты активно используются украинской властью для того, чтоб показать, что Украина еще может эффективно сражаться с Россией (вопреки публикациям в СМИ о том, что армия Украины ослаблена), а потому Трампу не нужно идти на компромиссы с Путиным, а нужно давать больше оружия Украине.

Что задумал Трамп

У Трампа снова заявляют, что намерены прекратить войну в Украине. Причем в выражениях достаточно неудобных для украинской власти.

Украина в результате войны оказалась отброшенной на 100 лет назад, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью американская журналистке Мегин Келли. "Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена... А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся", - заявил Рубио.

Он также считает, что администрация Байдена подала ложные надежды о возвращении Украины к довоенным границам.

"Существует одна ложь — нам внушали, что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 года, до Крыма и других территорий. Однако реальность такова: уже полтора года Украина просит финансирования для поддержания тупикового, затяжного конфликта", - сказал госсекретарь.

"Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться", - добавил Рубио.

По его словам, "у обеих сторон есть стимул завершить конфликт. Он не завершится достижением максималистских целей одной из сторон". Кроме того Рубио дал понять, что война в Украине усилила Россию.

"Если посмотреть на мир, я бы сказал, что во многих случаях наши противники сильнее, чем когда-либо, и стали сильнее за последние четыре года. Конечно, Россия не считает себя слабее, чем была четыре года назад. Теперь они контролируют территорию, которой у них не было, когда Дональд Трамп покинул свой пост", - сказал госсекретарь США.

Отметим, что эта риторика мало чем отличается от того, что говорили Трамп и сам Рубио уже неоднократно. С тех пор, однако, дело пока не дошло до самих переговоров, хотя бы телефонных - ни с Украиной, ни с Россией. Почему затягивается пауза - мы детально разбирались здесь.

Если коротко, то сейчас в западных СМИ, идет масштабная кампания с целью убедить Трампа продолжать помощь Украине и не идти на компромиссы и быстрые договоренности с Путиным о прекращении войны, а наоборот - усиливать давление на РФ. Также проводится линия, что если Трамп согласится на быстрое завершение войны и оставит Россию в "сильной позиции", то он будет выглядеть "слабаком", а потому против Москвы нужно вводить больше санкций, а Украине посылать больше оружия.

В то же время, не факт, что Трамп прислушается к этим рекомендациям, так как есть и альтернативная точка зрения, что время играет сейчас на Россию и против Украины и Запада, а потому мир нужно заключать в ближайшее время и ради него можно пойти на компромиссы с РФ.

Наконец, Трамп, столкнувшись с трудностями в поиске вариантов прекращения огня, может избрать "третий путь" - вообще перестать заниматься войной, "забыть" об Украине, перестать оказывать ей какую-либо помощь, предложив европейцам полностью ее обеспечивать самим. И этот вариант опасный для Киева. Так как сам Зеленский признает, что без поддержки американцев войну вести дальше будет трудно.

В американских СМИ не исключают, что новая администрация может выбрать именно этот вариант. Многолетний обозреватель The Washington Post Ли Хокстедер заявил, что Трамп не хочет помогать Украине и принимать ее в НАТО.

Он пишет, что президент США "не желает оказывать Украине больше помощи, не говоря уже об американских войсках; он также не хочет, чтобы Украину приняли в НАТО". Более того, Трамп просто может "бросить" Киев, прекратив военную помощь.

А контроль за возможным прекращением огня и обеспечение безопасности Украины считает "проблемой Европы".

"Убедить европейцев рисковать прямым столкновением с российскими силами стало бы самым сложным требованием, которое американский президент ставит перед союзниками за последние десятилетия", - пишет Ли Хокстедер.

Подробнее о диспозиции и вариантах развития событий после первых 10 дней президентства Трампа, мы писали здесь.

Джорджеску и "вымышленная Украина"

В Румынии активизировался кандидат в президенты Кэлин Джорджеску, который начал жестко критиковать Украину.

Напомним, что он сейчас лидирует в опросах перед выборами, которые состоятся в мае. Ранее он уже победил в первом туре, но его отменили из-за "российского влияния", доказательств которого пока нет. Теперь фаворит гонки снова подтверждает свой имидж "антиукраинского" политика.

На днях он заявил, что Украина - это "вымышленное государство", которое разделят соседи.

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От бывшего Закарпатья. Еще останется немного у венгров. Львов, который останется с поляками, и Малороссия" – заявил Джорджеску в интервью CristoiuTv.

На вопрос о вероятности раздела Украины, он ответил утвердительно. "На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", – заявил Джорджеску.

МИД Украины осудил эти слова кандидата и назвал его "пророссийским".

"Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления... На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Кэлина Джорджеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве", - заявляет спикер МИДа Тихий.

Также слова Джорджеску раскритиковали власти Румынии. Но фаворит предвыборной гонки снова заговорил и назвал Зеленского "полудиктатором", обвинил в "разжигании конфликта" и хищении европейской помощи.

"У меня есть проблема с полудиктаторами, которые ставят свои собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов. Вот почему я спрашиваю: почему г-н Зеленский, как и г-н Йоханнис (президент Румынии - Ред.), не допускает свободных выборов? Разве они не боятся? Сколько раз Зеленский просил о диалоге, прежде чем попросить об оружии? Никогда. Так что да, признаю, у меня есть проблема с таким его отношением. Его целью должна была стать прежде всего защита своего народа. О землях можно договориться, но жизнь обсуждению не подлежит", - заявил Джорджеску, который накануне озвучил территориальные претензии на украинские территории.

Он утверждает, что политика Киева не способствует достижению мира, а "лишь разжигает конфликт". А также говорит о коррупции. "Я хотел бы спросить у МИД Украины, сколько случаев коррупции на высоком уровне было зафиксировано в Украине с начала войны? Сколько европейских денег было ими украдено в ходе европейской и, по сути, румынской попытки помочь Украине?" - заявляет Джорджеску.

Напомним, что этот кандидат в том числе на такой риторике ранее смог одержать победу в первом туре румынских выборов (которые после этого были со скандалом аннулированы). И, если в Румынии победит Джорджеску, это будет уже третье государство ЕС, граничащее с Украиной, которое будет призывать к окончанию войны и прекращению помощи Киеву. А также снятию санкций с России. Сейчас такими государствами являются Венгрия и Словакия.

Агенство Bloomberg, комментиря эти процессы, указывает, что "Путин приобретает союзников в Европе в неподходящее для Украины время". И указывает, что, помимо перечисленных трех стран, "пророссийские" силы берут верх в Австрии и Черногории. А в Словении и Чехии "кандидаты, выступающие против истеблишмента, могут вернуться к власти, даже если эти деятели не обязательно будут поддерживать Кремль".