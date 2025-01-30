Сегодня исполняется ровно 10 дней с момента инаугурации Дональда Трампа, который обещал закончить войну в Украине за 24 часа, если станет президентом.



Но война, как видим, не закончилась. Более того, пока даже не видно признаков, указывающих на скорое начало переговоров, не говоря уже о завершении боевых действий. У популярной теории о том, что переговоры уже вовсю идут закулисно, нет каких-либо подтверждений. А публикуемые "мирные планы Трампа" имеют непонятную степень достоверности. Как и прогнозы о том, что Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин готовят раздел мира и новую Ялту.

Официально же в США преобладает совсем иная риторика.



В первые дни на президентском посту Трамп делал заявления с тезисами о том, что Владимир Зеленский готов к переговорам, но необходимо, чтобы на них согласился Владимир Путин, о своем желании встретиться с ним немедленно, а если Путин не согласится, задавить Россию санкциями и опустить цены на нефть.

Путин и его спикеры в ответ заявляли, что "хоть сейчас" готовы к переговорам с Трампом о завершении войны в Украине, однако сигналов о намерении провести разговор с Кремлем из Вашингтона пока не поступало.



И до сих пор не состоялся даже телефонный разговор Путина и Трампа.



В Киеве высказывали разные идеи. С одной стороны, Зеленский поддерживал заданный Трампом тезис и заявлял о готовности к завершению войны и нежелании Путина прекратить воевать. С другой стороны, судя по информации западных СМИ и заявлений представителей украинской власти, на Банковой считают, что завершать войну сейчас не нужно, так как у Украины "слабая позиция". Потому нужно не вести переговоры с Путиным, а максимально усилить давление на РФ как экономически, так и через увеличение поставок оружия.



В таком же духе выдержаны многочисленные публикации западных СМИ, которые пишут, что российская экономика вот-вот улетит в пропасть и нужно еще чуть поднажать, чтобы Россия рухнула и приняла все выдвигаемые ей условия.



Также проводится тезис, что если сейчас Трамп договорится с Путиным о завершении войны на компромиссных условиях, он будет выглядеть слабаком, поэтому прежде, чем садиться за стол переговоров, Кремль следует сильно "придавить". Еще один тезис: усиление санкций против РФ выгодно американскому нефтегазовому бизнесу, так как ограничивает продажи на мировом рынке российской нефти и позволит США занять освободившуюся нишу.



Правда, на эти тезисы "партии войны" есть контртезисы западной "партии мира", которая считает, что время работает не на Украину и ее и Запада переговорная позиция только ухудшается, а что касается санкций, то не очевидно, что они уничтожат Россию. Мало того: продолжение войны и усиление санкций лишь укрепляет связи РФ и Китая, а это противоречит основной линии политики Трампа по противодействию китайцам. Наконец, усиление давления на РФ может увеличить риск эскалации вплоть до прямой войны России и США и обмена ядерными ударами.



Москва, к слову, вчера решила напомнить Трампу о такой угрозе. Оттолкнувшись от заявления Такера Карлсона о подготовке американскими спецслужбами убийства Путина, в Госдуме РФ объявили, что подготовка убийства - это "путь к ядерной войне". Такие заявления тоже можно рассматривать как попытку Москвы через акцент на эту угрозу подтолкнуть Трампа ускорить начало переговоров.



Какую стратегию в итоге выберет Трамп: в ближайшее время начать переговоры о завершении войны или усилить давление на РФ и только потом о чем-либо говорить с Путиным?

Внешне пока дело выглядит так, что президент США идет по второму пути усиления давления: он не вступает в переговоры с Путиным, а лишь угрожает разными карами. Если Трамп действительно решил идти по такому пути, то начало переговоров может быть отсрочено как минимум до середины марта. К тому времени вступят в силу санкции против российского нефтяного сектора и станет понятно, сможет ли Россия их как-то обойти, насколько сильный они нанесут удар по экономике РФ, а также есть ли перспективы договоренностей с ОПЕК о снижении цены на нефть.

Велика ли вероятность, что Трамп все-таки решит в ближайшее время начать переговоры о завершении войны? Пока есть только некоторые косвенные признаки этого. Например, с момента инаугурации Трампа не было ни ударов по РФ западными ракетами, ни массированных российских ракетных ударов по Украине.



Также обращает на себя внимание, что в последние дни Путин сделал несколько заявлений о том, каким он видит формат переговоров о завершении войны, потребовал отменить указ президента Украины о запрете контактов с ним (по его словам, от Киева того же требуют США) и сказал, что Зеленский может участвовать в переговорах, но не может подписывать никаких соглашений, так как он, по мнению президента РФ, нелегитимный и подписать их должен кто-то другой.



Впрочем, все это еще не свидетельствует о том, что переговоры начнутся в ближайшее время, а с теми же ударами у обеих сторон может быть плановая пауза - их и до того наносили нерегулярно.



Некоторые воспринимают как еще один признак подготовки "сделки" остановку американской грантовой помощи Украине, которая идет через USAID: мол, таким образом Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы тот согласился на переговоры. Однако Трамп остановил помощь не только Украине, но и вообще по всему миру, кроме Израиля и Египта. То есть это явно не некий целевой удар.



Хотя весьма тревожными звоночками для Киева является то, что Украину не внесли в число стран, которым помощь сохраняется, а также то, что до сих пор ничего неизвестно о подготовке Конгрессом США голосований о новых пакетах финансовой и военной поддержки для Украины.



Это указывает на вероятность того, что Трамп, убедившись в сложности задачи завершения войны, а также столкнувшись с более серьезными проблемами на других направлениях, может выбрать третий путь: умыть руки и "забыть" об Украине, переключив свое внимание на что-то другое. То есть вообще прекратить попытки организовать переговоры об остановке огня, но при этом не снимать санкции с РФ и не возобновлять и не продолжать помощь Украине. Если же и продолжать поставки оружия, то только за деньги, если их заплатит Украина или Европа.

Для Киева это будет опасный вариант. Как признается сам Зеленский, без США Европа не потянет полноценную помощь Украине, особенно с учетом нарастающих финансовых проблем в ЕС.



Судить о том, какой вариант выбрал Трамп, можно будет по началу переговоров с Путиным (или их отсутствию), а также исходя из итога договоренностей. То есть от реакции Путина на то, что ему скажет Трамп - найдутся ли у сторон какие-либо точки соприкосновения.