Новый президент США Дональд Трамп снова призвал страны ОПЕК снизить цену на нефть, чтобы остановить войну в Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам после прибытия в Ашвилл, штат Северная Каролина.

"Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, происходящую в Украине. Это кровавая трагедия для обеих сторон. Огромное количество российских солдат погибли. Огромное количество украинских солдат и множество людей погибли от бомбардировок городов. Но сейчас это просто пули, которые поражают людей, в основном мужчин, почти во всех случаях мужчин. Более миллиона мужчин погибли. И они теряют тысячи людей каждую неделю. Это безумие. Это безумная война", – сказал президент США.

"Мы хотим остановить это. Один из способов остановить это быстро – чтобы ОПЕК перестал зарабатывать столько денег и снизил цену на нефть, потому что сейчас она высокая, и им это выгодно. А при высоких ценах эта война не закончится так легко. Так что ОПЕК должен взять себя в руки, снизить цену на нефть, и тогда эта война сразу прекратится", – добавил он.

Ранее журналисты BBC News опубликовали анализ заявления Трампа, объяснив, почему шансов на снижение цен на нефть практически нет.

В то же время агентство Bloomberg сообщало, что цена нефти стала снижаться после того, как Дональд Трамп заявил, что подтолкнет страны ОПЕК к ее удешевлению.