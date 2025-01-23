Цена нефти стала снижаться после того, как Дональд Трамп заявил, что подтолкнет страны ОПЕК к ее удешевлению.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены упали на 1,04-1,94%.

Напомним, на выступлении в Давосе Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и стран ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ в ситуации с Украиной.

Между тем война в Украине идет 1065-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 января 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State фиксирует за сутки два российских продвижения - в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово. Под Покровском идут контратаки ВСУ в районе Удачного. Ухудшается ситуация в Великой Новоселке, куда уже можно попасть только пешком из-за присутствия РФ на флангах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.