Экспорт российских нефтепродуктов резко вырос до максимума за последние 11 месяцев на фоне введения новых санкций.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Среднесуточный объем поставок нефтепродуктов из России за первые десять дней января составил 2,5 млн баррелей, пишет агентство. Это на 12% больше, чем показатель поставок за день в декабре, и самый высокий показатель с февраля.

В частности, экспорт дизельного топлива и газойля (на его долю приходится около 40% объема поставок) вырос на 17% с уровня декабря, до 1,08 млн баррелей в день. Экспорт нафты вырос на 9%, до 489 тысяч баррелей в день, это самый высокий показатель с марта 2023 года. Поставки мазута – на 19%, до 792 тысяч баррелей в день (самый высокий показатель с июля 2023 года). Экспорт бензина и его смесей – на 15%, до 38 тысяч баррелей в день.

Ранее сообщалось, что объем торговли между Китаем и Россией в 2024 году достиг рекордного уровня. Стоимость импорта и экспорта Китая в Россию достигла 1,74 трлн юаней в 2024 году, что является рекордным показателем.

В долларовом эквиваленте стоимость двусторонней торговли между Китаем и Россией достигла $244,8 млрд по сравнению с $240,1 млрд в 2023 году, свидетельствуют данные китайской таможни.

Известно, что самая крупная компания по переработке нефти в Индии будет покупать у России "черное золото" за рубли.