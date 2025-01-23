Президент США Дональд Трамп выступил в режиме видеоконференции на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Приводим ключевые заявления республиканца.

Глава Белого дома повторил свое уже не раз озвученное требование к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

"Я попрошу все страны НАТО поднять расходы на оборону до 5% от ВВП", - анонсировал он свои намерения.

При этом в настоящее время страны НАТО стремятся тратить на эти нужды не менее 2% от ВВП.

Также Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и стран ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ в ситуации с Украиной.

"Вы можете положить конец этой войне (в Украине – Ред.), снизив цены на нефть. Это безответственно, что до сих пор этого не сделали", – сказал президент США.

Также он заявил, что его усилия по урегулированию войны в Украине "находятся в процессе".

"Мы достигнем договорённости о прекращении огня между Россией и Украиной, мы уже работаем над этим", - сообщил Трамп.

Он добавил, что будет "очень рад" встретиться с Владимиром Путиным ради окончания войны.

"Я буду очень рад встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. Это настоящая бойня. Города разрушаются. Мы должны остановить этот ужас", – сказал он.

Напомним, в декабре команда Трампа в переговорах с европейцами потребовала от них увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал такую позицию и выступил против роста военных расходов.

Это требование и другие заявления Трампа и членов его команды по поводу планов новой власти США мы анализировали в отдельном материале.