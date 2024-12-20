Команда Дональда Трампа планирует продолжать военную помощь Украине, но уже сообщила европейским чиновникам, что будущий президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике поделились его намерениями в ходе обсуждений с высокопоставленными европейскими чиновниками, сообщают источники издания.

По их словам, Трамп намерен сохранить военные поставки США в Киев после своей инаугурации.

В то же время Трамп потребует от европейских стран НАТО более чем вдвое увеличить целевой показатель расходов в 2 процента – который в настоящее время выполняют только 23 из 32 членов альянса – до 5 процентов. Сами США, к слову, тратят только 3,5% на оборону.

Для сравнения - это лишь немногим меньше, чем доля ВВП (6,3%), которую потратит на военные цели в следующем году РФ, ведущая сейчас полномасштабную войну.

Хотя Трамп по-прежнему считает, что Украина никогда не должна получать членство в НАТО, и хочет немедленного прекращения конфликта, избранный президент считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат результат «мира через силу», говорят источники.

Ранее сообщалось, что перед инаугурацией нового президента Штаты передали в НАТО все поставки военной помощи Украине.

Позже бывший посол США в Украине Джон Хёрбст заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивого мира Украины с Россией, чтобы получить за это Нобелевскую премию.