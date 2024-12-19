В США резко обострились противоречия между новоизбранного президента США Дональда Трампом и уходящей администрацией действующего президента Джо Байдена.

Об этом сообщает AP.

Избранный президент и будущий вице-президент Джей Вэнс потребовали от республиканцев в Конгрессе заблокировать продление бюджета США - без чего правительство может после католического Рождества остановить свою работу. То есть, наступит "шатдаун".

Трамп, Вэнс, а также Илон Маск потребовали от Республиканской партии не голосовать за предложенный Белым домом бюджетный план. И заявили, что из него нужно вычеркнуть "избыточные" траты и, одновременно, повысить лимит государственного долга.

Илон Маск, в частности, недоволен тем, что законопроект включает повышение зарплат конгрессменам, хотя, по его мнению, они плохо справляются со своими обязанностями.

Белый дом в ответ обвинил Трампа в том, что он фактически отдал приказ своим однопартийцам остановить работу правительства. Подобные действия, как считают у Байдена, грозят нестабильностью по всей стране.

Ранее мы писали, что в США Палата представителей Конгресса приняла военный бюджет на 2025 год без продления ленд-лиза для Украины.