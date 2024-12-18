Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку на 25 пунктов до 4,25-4,5%.

Считается, что снижение ставки стимулирует экономики, но одновременно чревато ростом инфляции и падением курса доллара. Последнее, в свою очередь, приводит, как правило, к росту мировых цен на товары, котировки которых преимущественно номинируются в долларах. Например, на энергоносители.

Ставка была стабильной в течение 13 месяцев с лета 2023 года, но, начиная с сентября 2024-го, ее снижают уже в третий раз. До этого четыре года ключевую ставку при президенте Джо Байдене только повышали.

Летом 2023 года ФРС США повысила учетную ставку на 0,25 пункта до 5,5%, что стало самым высоким её уровнем с января 2001 года.

Повышение единогласно одобрили все члены FOMC.

"Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция по-прежнему повышенная", - сказано в сообщении.

Согласно данным ФРС весной прошлого года около двух третей американцев столкнулись с ухудшением финансового положения. Практически каждый пятый житель США заявил, что его финансовая ситуация стала гораздо хуже.