Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление Федеральной резервной системы (ФРС) о надежности банковской отрасли США.

Об этом Маск написал в принадлежащей ему социальной сети Twitter.

"Хуже быть не может", - говорится в сообщении.

Такими словами Маск отреагировал на заявление ФРС США о безопасности банковской отрасли.

Накануне в ФРС заявили, что банковская система США надежна и устойчива. На пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл объяснил, что крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) произошел из-за неспособности руководства компании управлять рисками.

Кроме того, мы писали, что 13 марта в США рухнул Signature Bank. Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов.

А накануне Федеральная резервная система США повысила свою ставку на 25 базовых пунктов, до 4,75-5,0%. В ФРС объяснили такое решение стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Для этого потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики.

Ранее "Страна" анализировала, почему начался банкопад в США и как он скажется на мировой экономике и Украине.