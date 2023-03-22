Федеральная резервная система (ФРС) США повысила свою ставку на 25 базовых пунктов, до 4,75-5,0%.

Об этом говорится в релизе ФРС.

Сообщается, что новая ставка – это максимальное значение с 2006 года.

В ФРС объяснили такое решение стремлением добиться максимального роста занятости и снижения уровня инфляции до 2% в долгосрочной перспективе. Для этого потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики.

"Комитет по открытым рынкам твердо нацелен на возвращение инфляции к целевому значению в 2%", – говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2022 года Федеральная резервная система США подняла свою ставку на 50 базисных пунктов: с 3,75-4% до 4,25-4,5% годовых.

Это был самый высокий показатель с 2007 года, когда ставка достигала рекордных для ХХІ века 5,25%.

В США продолжается крах банковской системы. Так, 11 марта произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка - лопнул Silicon Valley Bank. Это один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии.

Silicon Valley Bank - это 16-й по размеру активов американский банк. Тем не менее, банкротство уже называют вторым крупнейшим в истории США.

13 марта в США рухнул второй крупный банк за неделю - Signature Bank. Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов.

Ранее "Страна" анализировала, почему начался банкопад в США и как он скажется на мировой экономике и Украине.