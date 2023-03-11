В США произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка - лопнул Silicon Valley Bank. Это один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии.

Об этом пишет The New York Times.

Теперь 175-миллиардные активы банка ставят под управление власти в лице Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Silicon Valley Bank - это 16-й по размеру активов американский банк. Тем не менее, банкротство уже называют вторым крупнейшим в истории США. Что "пробудило воспоминания о глобальной финансовой панике полтора десятилетия назад".

Крах Silicon Valley Bank произошел через два дня после того, как он ограничил снятие средств, а "резкое падение стоимости его инвестиционных активов потрясло Уолл-стрит и вкладчиков". Вкладчики, судя по фото, уже выстраиваются в очереди, чтобы снять свои депозиты.

После этого инвесторы начали сбрасывать акции банков-аналогов - First Republic, Signature Bank и Western Alliance.

"Финансовая зараза, похоже, распространилась по частям банковского сектора, что побудило министра финансов Джанет Йеллен публично заверить инвесторов в том, что банковская система устойчива", - пишет газета.

По данным The Economist, в США и Европе падает уровень поддержки оказания помощи Украине.

Тем временем Белый дом внес в проект бюджета на следующий год шесть миллиардов долларов на поддержку Украины и союзников.