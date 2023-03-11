Заявление Ирана и Саудовской Аравии в Пекине о возобновлении дипломатических отношений представляет собой геополитический вызов США и победу Китая.

Об этом говорится в редакционной публикации New York Times.

"Новое дипломатическое взаимодействие может вызвать перекос в геополитике на Ближнем Востоке и за его пределами, объединив Саудовскую Аравию, близкого партнера Соединенных Штатов, с Ираном, давним врагом, которого Вашингтон и его союзники считают угрозой безопасности и источником глобальной нестабильности", – говорится в статье.

NYT отмечает, что переговоры Ирана и Саудовской Аравии состоялись при посредничестве Пекина, контактирующего с обеими странами и заинтересованного в мире в Персидском заливе, откуда он берет 60% энергоресурсов.

"Региональные лидеры также отметили свое удовлетворение тем, что Китай, который придерживается политики "невмешательства" в дела других стран, избегает критики их внутренней политики и не имеет опыта отправки своих вооруженных сил для свержения недружественных диктаторов", – пишет издание.

"Возобновление ирано-саудовских связей в результате китайского посредничества – это проигрыш, проигрыш, проигрыш для американских интересов", – сказал Марк Дубовиц, исполнительный директор Фонда защиты демократий.

Сегодня стало известно, что Россия захватила часть американского оружия, которое поставлялось Украине. Образцы трофейного оружия россияне отправили для копирования и производства в Иран.

Ранее глава Пентагона заявил, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие.