Россия захватила часть американского оружия, которое поставлялось Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, образцы трофейного орудия затем россияне отправили в Иран, чтоб там попытаться создать на его основе аналогичное вооружение.

Отмечается, что в числе переданных образцов противотанковые комплексы "Джавелин" и ПЗРК.

Неясно, удалось ли Ирану успешно провести реинжинеринг какого-либо американского оружия, захваченного в Украине, но Тегеран продемонстрировал большой опыт в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом, говорится в материале.

Ранее в глава Пентагона заявил, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Также в Пентагоне заявляли, что США не передают Украине данные разведки для ударов по территории России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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