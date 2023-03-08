Иран тайно поставил большое количество пуль, ракет и минометных снарядов в Россию для войны против Украины и планирует отправить еще.

Об этом сообщает Sky News.

Источник сообщил журналистам, что в январе из иранского порта в Россию через Каспийское море вышли два грузовых корабля под российским флагом, на борту которых находилось около 100 миллионов пуль и около 300 тысяч снарядов.

Источник сообщил, что Москва заплатила за боеприпасы наличными.

Независимо проверить объем предполагаемой военной помощи не удалось. Один эксперт предупредил, что сумма кажется высокой.

Ранее СМИ писали, что РФ воздерживается от закупки иранских баллистических ракет из-за опасений, что Запад в ответ передаст Украине ракеты большой дальности ATACMS.

Также сообщалось, что в России заканчиваются запасы иранских дронов.

Война в Украине продолжается уже 378-й день. Мы следим за новостями 8 марта в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.