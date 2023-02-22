РФ завезла из Ирана пробную партию снарядов и хочет еще одну в количестве 20 тысяч штук.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Forbes.

"Из Ирана завозилась пробная партия, сейчас пытаются завезти еще одну партию, уже не пробную, это около 20 000 снарядов. Это ничто по сравнению с используемыми цифрами", - заявил Буданов.

По словам главы ГУР, сейчас в РФ налаживают массовое производство артиллерийских снарядов, что указывает на нехватку снарядов у России.

Ранее The Guardian заявила, что Иран передавал России дальнобойные дроны с помощью лодок и государственной авиакомпании.

А РФ передала Ирану для изучения захваченное в Украине оружие, утверждает The Wall Street Journal.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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