В среду, 22 февраля, в Украине продолжается уже 364-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера – читайте в итогах за 21 февраля.

Ниже хроники новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

22 февраля

09.20 США поставляют Украине модифицированный боеприпас производства Boeing Co с GPS-наведением и радиусом поражения в 45 миль (72,4 км), пишет Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию боеприпаса Boeing, заявив только, что он отправит "высокоточные авиационные боеприпасы" в рамках пакета на 1,85 миллиарда долларов, о котором было объявлено 21 декабря.

Но два человека, знакомые с этим вопросом, подтвердили наличие на бомбе системы Jdam-ER.

09.10 Воздушная тревога по всей Украине.

08.55 Жители некоторых регионов России слышат по радио объявления о ракетной атаке.

МСЧ РФ заявляет, что сообщения ложные и являются следствием хакерской атаки.

08.35 В подконтрольном "ДНР" Дебальцево ночью был прилет по школе и стадиону "Локомотив", сообщают местные паблики.

08.15 Даже отсутствие победы в Украине не будет означать обрушения режима Путина, пишет CNN, анализируя послание Путина Федеральному собранию.

07.45 Утром под удар РФ попал Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В шесть утра агрессор ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. От обстрелов содрогнулась Марганецкая община. Предварительно – без пострадавших. Информация о разрушении уточняется", - сообщил глава ОВА.

07.30 За минувшие сутки в Николаевской области под удар РФ попала Очаковская и Куцурубская громада.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В 11:58 враг совершил обстрел населенного пункта Очаковской громады. Один человек получил тяжелые ранения.

Также в 12:12 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

07.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки войска РФ совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые.

2. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

3. Силы обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Куземовка и Диброва Луганской области и Федоровка, Ягодное, Берховка, Бахмут и Курдюмовка Донецкой области.

4. На временно захваченной части Херсонской россияне продолжают насильственную паспортизацию населения. С начала марта угрожают выселением всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

06.45 Ночью во время воздушной тревоги в Сумах работало ПВО.

"Взрыв, который вы слышали в Сумах – работа ПВО. Цель поражена. Спасибо нашим защитникам" - сообщили в Сумской ОВА.

06.30 Карта тревог на сейчас. Сирены в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской области.